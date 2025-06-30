ХК "Коламбус" выбрал голкипера ЦСКА Петра Андреянова в первом раунде драфта НХЛ

Хоккейный клуб "Коламбус" выбрал голкипера ЦСКА Петра Андреянова в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Эксперты сравнили его с хоккеистом Сергеем Бобровским и указали, что 18-летний спортсмен в ближайшее время прибудет в лагерь развития команды.

При этом никто из россиян, кроме Андреянова, не привлек внимание клубов в первом раунде драфта.

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