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30 июня, 07:30

Спорт

ХК "Коламбус" выбрал голкипера ЦСКА Петра Андреянова в первом раунде драфта НХЛ

ХК "Коламбус" выбрал голкипера ЦСКА Петра Андреянова в первом раунде драфта НХЛ

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Хоккейный клуб "Коламбус" выбрал голкипера ЦСКА Петра Андреянова в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Эксперты сравнили его с хоккеистом Сергеем Бобровским и указали, что 18-летний спортсмен в ближайшее время прибудет в лагерь развития команды.

При этом никто из россиян, кроме Андреянова, не привлек внимание клубов в первом раунде драфта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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