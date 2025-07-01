Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров ХК "Динамо"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг стал членом совета директоров столичного "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба последнего ХК.

Ротенберг занял должность в московском клубе по итогам совета директоров. В дальнейшем он будет заниматься развитием детского-юношеского и молодежного направлений системы "Динамо", что команда определила как ключевую цель на многие годы вперед.

"Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем представители "Динамо" пожелали Ротенбергу успехов на новом посту.

Тренер был уволен из СКА в начале июня. Отмечалось, что под его руководством петербургский клуб ни разу не дошел до финала плей-офф. При этом в прошлом сезоне команда вылетела во втором раунде плей-офф, а в этом году впервые за 15 лет не прошла даже первый раунд.

Кроме того, Ротенберг был отстранен от должности зампреда совета директоров. Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды. В настоящий момент он остается главным тренером хоккейной команды "Россия 25".