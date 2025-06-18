Хоккеисты "Флорида Пантерз" повредили Кубок Стэнли во время празднования победы

Фото: youtube.com/SPORTSNET

Хоккеисты "Флорида Пантерз" повредили Кубок Стэнли, празднуя победу в финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Фотографию опубликовало издание Gino Hard.

"Уже появились фотографии, на которых видны трещины вдоль края чаши Кубка Стэнли", – пишут журналисты.

При этом отмечается, что трофей получил повреждения еще на льду. На фотографиях также заметна трещина по краю знаменитой чаши.

Ранее клуб "Флорида Пантерз" во второй раз подряд завоевал Кубок Стэнли, обыграв "Эдмонтон Ойлерз". Матч завершился со счетом 5:1.

Со стороны "Флориды" шайбы забросили Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. В составе "Эдмонтона" голом отличился Василий Подколзин.