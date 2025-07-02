ХК "Спартак" подписал новый контракт с главным тренером Жамновым

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Московский хоккейный клуб "Спартак" продлил контракт с главным тренером Алексеем Жамновым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано на три года – до конца сезона-2027/28. Как напомнили в пресс-службе ХК, в прошлом сезоне "Спартак" под руководством Жамнова демонстрировал высокие результаты. В частности, команда заняла лидирующие позиции в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Кроме того, второй год подряд "Спартак" вышел во второй раунд Кубка Гагарина и впервые в истории Лиги стал чемпионом дивизиона Боброва.

"Желаем Алексею Юрьевичу еще больше побед и достижений в тренерской карьере, во главе ХК "Спартак" Москва!" – говорится в сообщении клуба.

Ранее руководство петербургского ХК СКА решило уволить Романа Ротенберга с поста главного тренера. Он возглавлял команду с января 2022 года, но под его руководством она не доходила до финала плей-офф.

В прошлом году СКА вылетел во втором раунде плей-офф, а в этом году впервые за 15 лет не прошел первый раунд. Кроме того, при Ротенберге команда почти полностью обновляла состав после каждого сезона из-за того, что не получалось вписаться в потолок зарплат.