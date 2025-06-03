Сборные РФ по хоккею не допущены к участию в ОИ-2026

Женская и мужская сборные России по хоккею не примут участия в турнире на зимней Олимпиаде в Италии в 2026 году. Об окончательном решении сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF).

Спортивные обозреватели отмечают, что места российских команд заняли сборные Франции, и подозревают, что на решение IIHF повлиял ее президент Люк Тардиф. Он имеет французское гражданство, был создателем и главой Федерации хоккея Франции и входил в состав Олимпийского комитета Франции.

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