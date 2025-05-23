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23 мая, 08:00

Спорт

Сборная Канады проиграла сборной Дании на чемпионате мира по хоккею

Сборная Канады проиграла сборной Дании на чемпионате мира по хоккею

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На чемпионате мира по хоккею сборная Канады уступила Дании в четвертьфинале и выбыла из турнира. Матч завершился со счетом 2:1. Канадцы открыли счет только в третьем периоде, но за две минуты до финальной сирены датчане восстановили равенство, а за 49 секунд до конца забросили победную шайбу. СМИ назвали этот результат одним из самых громких провалов в истории североамериканского хоккея.

В Москве 1 июня на стадионе "Лужники" состоится суперфинал Кубка России по футболу. За трофей поборются ЦСКА и "Ростов". Уже в первые сутки после старта продаж было куплено 20 тысяч билетов. Всего арена вмещает 81 тысячу зрителей, и, по прогнозам, свободных мест не останется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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