Фестиваль школьного спорта пройдет в "Лужниках" в субботу, 24 мая. С каждым годом число участников только растет. На этот раз его посетят более 25 тысяч человек.

В программе будут занятия, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. В мероприятии примут участие гимнастка Арина Аверина и футболист Алан Дзагоев. Праздник завершится гала-концертом. Для тех, кто не сможет его посетить, сделают онлайн-трансляцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.