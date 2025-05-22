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22 мая, 07:45

Общество

Фестиваль школьного спорта пройдет в "Лужниках"

Фестиваль школьного спорта пройдет в "Лужниках"

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Фестиваль школьного спорта пройдет в "Лужниках" в субботу, 24 мая. С каждым годом число участников только растет. На этот раз его посетят более 25 тысяч человек.

В программе будут занятия, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. В мероприятии примут участие гимнастка Арина Аверина и футболист Алан Дзагоев. Праздник завершится гала-концертом. Для тех, кто не сможет его посетить, сделают онлайн-трансляцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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