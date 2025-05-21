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21 мая, 08:00

Спорт

Матч российской МХЛ поставил новый рекорд посещаемости

Матч российской МХЛ поставил новый рекорд посещаемости

"Спартак" установил новый рекорд посещаемости матчей Молодежной хоккейной лиги в Москве

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Российская Молодежная хоккейная лига бьет рекорды посещаемости. Пятый матч финальной серии плей-офф между московским "Спартаком" и петербургским "СКА-1946" собрал на арене "Мегаспорт" больше 9 тысяч зрителей. Предыдущее достижение было установлено 14 мая на втором матче серии.

Тем временем подходит к концу и сезон во взрослом российском хоккейном чемпионате. Там в финальной серии ярославский "Локомотив" выигрывает у челябинского "Трактора" со счетом 3:1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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