"Деньги 24": каждый пятый водитель такси может потерять работу из-за закона о локализации

Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Новости

Новости

17 сентября, 12:30

Транспорт

Каждый пятый водитель такси может потерять работу из-за нового закона о локализации автомобилей, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. Нововведение предполагает, что в такси должны использоваться только машины отечественного производства.

Закон вступит в силу в марте 2026 года. По словам эксперта, после этого лишиться работы могут почти все самозанятые таксисты. Это связано с тем, что они ездят на своих автомобилях, которые не соответствуют новым требованиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

