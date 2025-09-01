Форма поиска по сайту

01 сентября, 07:30

Транспорт

Соцкарты учащихся могут заблокировать из-за неправильного использования на МЦД

Соцкарты учащихся могут заблокировать из-за неправильного использования на МЦД

Пассажиры рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту из-за духоты

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Жителей Молжанинского района предупредили об изменениях маршрута с453

Спрос на такси 1 сентября в некоторых районах Москвы увеличится на 20–25%

Спрос на такси может вырасти на 25% в некоторых столичных районах 1 сентября

Станции "Кунцевская" Филевской линии метро исполнилось 60 лет

В ГД напомнили, что за самозахват парковки во дворах грозит штраф

С 1 сентября в РФ будут увеличены госпошлины для автовладельцев

На Проспекте мира строится второй наземный вестибюль станции "Рижская" БКЛ

Социальные карты учащихся, которые два раза не приложили их к валидатору при поездке на МЦД, начнут блокировать. В ЦППК пояснили, что карты нужно прикладывать при входе и выходе.

Если проездной билет заблокирован, восстановить его можно бесплатно. Для этого следует обратиться в кассу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский, Дарья Ермакова

