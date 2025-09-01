01 сентября, 07:30Транспорт
Соцкарты учащихся могут заблокировать из-за неправильного использования на МЦД
Социальные карты учащихся, которые два раза не приложили их к валидатору при поездке на МЦД, начнут блокировать. В ЦППК пояснили, что карты нужно прикладывать при входе и выходе.
Если проездной билет заблокирован, восстановить его можно бесплатно. Для этого следует обратиться в кассу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Москва продлит центральные диаметры до столиц соседних регионов
- Оплата по биометрии будет доступна на всех турникетах МЦК в сентябре