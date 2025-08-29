Оплата по биометрии будет доступна на всех турникетах МЦК в сентябре

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Оплата по биометрии будет доступна на всех турникетах Московского центрального кольца (МЦК) в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В настоящий момент оплату по биометрии можно провести только на 2–3 терминалах каждой станции, а в сентябре в общей сложности будут работать 300 устройств.

"Число пользователей биометрии превысило 500 тысяч, и их количество постоянно растет. Поэтому мы расширяем самый современный способ оплаты проезда по задаче Сергея Собянина", – приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Кроме того, он добавил, что в планах до конца 2025 года подключить к биометрии все терминалы московского метро, а в следующем году внедрить эту систему на всех станциях Московских центральных диаметров (МЦД).

Ранее сообщалось, что Филевскую линию московского метро планируют продлить в Сколково. Предполагается, что новая часть существующей ветки пройдет через районы Кунцево и Можайский.