Филевскую линию московского метро планируют продлить в Сколково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Филевскую линию московского метро планируют продлить до Сколкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время ведется предпроектная подготовка, в ходе которой определяется маршрут линии и расположение новых станций. Предполагается, что новая часть существующей ветки пройдет через районы Кунцево и Можайский.

Ранее Сергей Собянин объявил о рассмотрении проекта строительства линии, которая будет проложена в Сколкове. Кроме того, он заявлял о планах построить в Москве около 30 станций метро до 2030 года, а до 2035-го – еще 30.

В среднем за год планируется строить около 6 станций. При этом в столице продолжается возведение Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий метро. Также строятся станции "Гольяново" и "Печатники".

