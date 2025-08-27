Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 16:29

Транспорт

Началось сооружение монтажной камеры для проходки тоннеля до станции метро "Гольяново"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Началось сооружение монтажной камеры для старта двух тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Они выполнят проходку на участке Арбатско-Покровской линии столичного метро от "Щелковской" до будущей станции "Гольяново", заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в процессе будут использовать щиты диаметром 6 метров. Работы начнутся со стартового котлована у "Щелковской" и завершатся в демонтажно-щитовом котловане "Гольянова". Протяженность обоих тоннелей с оборотными тупиками – 2,6 километра, старт проходки первого ТПМК запланирован на ноябрь.

После окончания указанных работ продолжится разработка котлована для строительства тягово-понизительной подстанции и конструкции примыкания к "Щелковской".

"В настоящее время на стартовой площадке ведется устройство ограждающих конструкций котлована монтажной камеры с применением метода "стена в грунте", – отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Станция "Гольяново" появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Она станет конечной. Благодаря ее открытию разгрузятся Щелковское шоссе и одноименная станция метро, при этом время поездок на общественном транспорте сократится на 15–20 минут.

Москвичам рассказали, на каком этапе находится возведение вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Читайте также


транспортметростроительствогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика