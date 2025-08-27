Началось сооружение монтажной камеры для проходки тоннеля до станции метро "Гольяново"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Началось сооружение монтажной камеры для старта двух тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Они выполнят проходку на участке Арбатско-Покровской линии столичного метро от "Щелковской" до будущей станции "Гольяново", заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в процессе будут использовать щиты диаметром 6 метров. Работы начнутся со стартового котлована у "Щелковской" и завершатся в демонтажно-щитовом котловане "Гольянова". Протяженность обоих тоннелей с оборотными тупиками – 2,6 километра, старт проходки первого ТПМК запланирован на ноябрь.

После окончания указанных работ продолжится разработка котлована для строительства тягово-понизительной подстанции и конструкции примыкания к "Щелковской".

"В настоящее время на стартовой площадке ведется устройство ограждающих конструкций котлована монтажной камеры с применением метода "стена в грунте", – отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Станция "Гольяново" появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Она станет конечной. Благодаря ее открытию разгрузятся Щелковское шоссе и одноименная станция метро, при этом время поездок на общественном транспорте сократится на 15–20 минут.