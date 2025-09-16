Аэропорт Саратова вновь открыт на прием и выпуск рейсов

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на полеты отменили в аэропорту Саратова. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт вновь принимает на посадку и отправляет воздушные рейсы. В данный момент авиагавань восстанавливает график полетов.

Ночью 16 сентября ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Саратова, Калуги и Волгограда. Данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Позже в аэропортах Калуги и Волгограда также сняли ограничения.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.