16 сентября, 06:44Транспорт
Аэропорт Саратова вновь открыт на прием и выпуск рейсов
Фото: depositphotos/nitinut380
Ограничения на полеты отменили в аэропорту Саратова. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорт вновь принимает на посадку и отправляет воздушные рейсы. В данный момент авиагавань восстанавливает график полетов.
Ночью 16 сентября ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Саратова, Калуги и Волгограда. Данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Позже в аэропортах Калуги и Волгограда также сняли ограничения.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.
