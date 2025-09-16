16 сентября, 05:49Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Калуги и Волгограда
Фото: depositphotos/ewastudio
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Волгограда и Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент обе воздушные гавани восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.
Временные ограничения вводились в указанных аэропортах в ночь на 16 сентября для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры также были введены в аэропорту Саратова – на момент публикации они продолжают действовать.
Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц