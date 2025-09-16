Форма поиска по сайту

Новости

02:27

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Волгограда

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили в аэропортах Калуги и Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов в указанных регионах.

Ранее Росавиация и Минтранс разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров также заявил, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.

