02:48

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет самолеты.

Аналогичные ограничения на прием и выпуск рейсов продолжают действовать в аэропортах Калуги и Волгограда. Подобные меры призваны обеспечить безопасность полетов.

Ранее сообщалось, что россиянам будут компенсировать отмененные полеты. Делать это планируется за счет уменьшения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности на 0,25%. Соответствующее решение утвердило правительство.

Аэропорт Краснодара возобновил работу после 3,5 лет простоя

транспортрегионы

