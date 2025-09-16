02:48Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет самолеты.
Аналогичные ограничения на прием и выпуск рейсов продолжают действовать в аэропортах Калуги и Волгограда. Подобные меры призваны обеспечить безопасность полетов.
Ранее сообщалось, что россиянам будут компенсировать отмененные полеты. Делать это планируется за счет уменьшения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности на 0,25%. Соответствующее решение утвердило правительство.
