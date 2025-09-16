Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет самолеты.

Аналогичные ограничения на прием и выпуск рейсов продолжают действовать в аэропортах Калуги и Волгограда. Подобные меры призваны обеспечить безопасность полетов.

