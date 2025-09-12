"Коммерсант": Haval, "Москвич" и Solaris могут войти в список разрешенных для такси

Фото: 123RF/malven

Автомобили "Москвич", Haval, Solaris, Evolute, Sollers, Voyah и Lada могут быть включены в список транспортных средств, разрешенных для работы в такси. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Не исключено, что в нем могут оказаться и некоторые модели Voyah, такие как Free и Dream: сейчас на российском рынке нет локализованных машин в сегментах "бизнес" и "элит", – отмечается в материале.

Уточняется, что для регистрации автомобиля в реестре такси необходимо выполнение одного из следующих условий:



количество баллов по локализации должно быть не менее 3,2 тысячи, как установлено для госзакупок;

машина должна быть произведена в рамках специнвестконтракта (СПИК), подписанного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года;

авто должно выпускаться в рамках СПИКа, если он заключен после 1 марта 2022 года или в него были внесены изменения после этой даты, и правительство дало разрешение на использование автомобиля в такси.

По словам источника, под первый критерий подходят автомобили Lada, включая модели Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura. Под второй критерий – электромобили Evolute, на которые завод "Моторинвест" получил соответствующий СПИК в марте 2022 года. Также рассматривается возможность добавления в перечень автомобилей Voyah Free и Dream, которые планируется выпускать на заводе.

Кроме того, по второму параметру к работе в такси могут быть допущены модели бренда "Москвич" – 3, 3е, 6 и 8. Изначально они входили в СПИК "АвтоВАЗа", а затем перешли в СПИК "Камаза", который, в свою очередь, приобрел 50% актива у правительства Москвы.

Кроме того, по данным газеты, модель Haval M6 могла быть включена в программу СПИК калужского завода "ПСМА Рус", поскольку с 2024 года сборка этих машин по полному циклу ведется на площадке компании ООО "Автомобильные технологии" на условиях аренды этой площадки.

В конце мая этого года Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей для такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 года, но в некоторых регионах его отсрочат. В частности, в Калининградской области и СФО новые правила начнут действовать с 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 2030 года.

При этом автомобили, зарегистрированные в региональных реестрах до этой даты, сохранят право работать в такси и после нововведений.