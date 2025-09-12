Форма поиска по сайту

12 сентября, 07:45

Транспорт

В Москве нанесли вафельную разметку на пересечении Садового кольца с проспектом Сахарова

В Москве на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова появилась новая вафельная разметка. Она помогает бороться с заторами и делает движение более предсказуемым.

Подобная разметка, которой в Москве оборудовано уже около 350 перекрестков, позволяет ускорить движение до 20%. За остановку в пределах желтого ромба предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

