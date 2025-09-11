Турпоток на Кубань может вырасти до 35% после открытия аэропорта

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Турпоток на Кубань может вырасти осенью в пределах 35% после открытия аэропорта в Краснодаре, заявил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Восстановление работы авиагавани он назвал хорошей новостью для индустрии гостеприимства, которая может "поменять весь расклад" на бархатный турсезон и существенно укрепить позиции региона. Рост турпотока, уточнил Брагин, будет зависть от количества рейсов и цен.

"Аэрофлот" 17 сентября возобновит перелеты между Москвой и Краснодаром, а также планирует запустить прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

По его словам, к концу месяца в планах восстановить международную программу полетов из Краснодара: авиаперевозчик станет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул и Дубай.

Помимо этого, компания Azur Air рассмотрит возможность полетов из Краснодара по чартерным программам на зарубежные курорты.

Краснодарский аэропорт открылся для обслуживания авиарейсов 11 сентября. В нем полностью укомплектовал штат сотрудников. В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника.

По данным Росавиации, полеты могут выполняться каждый день с 09:00 до 19:00. Интенсивность составит не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Режим ограничения полетов в аэропорты Южной и Центральной России начал действовать с 24 февраля 2022 года. В частности, он затронул авиагавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе.

В мае 2024-го первым ограничения снял аэровокзал Элисты, а затем, в июле этого года, – аэропорт Геленджика.