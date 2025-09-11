Аэропорт Краснодара открылся для обслуживания рейсов

Фото: Москва 24

Аэропорт Краснодара 11 сентября открылся для обслуживания авиарейсов. Об этом сообщает телеграм-канал Минтранса России.

Межведомственная рабочая группа на базе Росавиации проработала все вопросы обеспечения безопасности перед открытием.

"Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в краснодарском аэропорту полностью укомплектован штат сотрудников. Также в полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Были проведены различные ремонтные работы и обновлены парковочные зоны.

Как считают в министерстве, открытие авиагавани увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, а также сделает доступнее отдых на Азовском и Черном морях.

В пресс-службе Росавиации подтвердили, что аэропорт Краснодара готов к приему и отправке гражданских воздушных судов. Полеты могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00. При этом их интенсивность составит не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Ожидается, что первый регулярный рейс в Краснодар будет выполнен "Аэрофлотом" из Москвы 17 сентября.

Режим ограничения полетов в аэропорты Южной и Центральной России начал действовать с 24 февраля 2022 года. В частности, он коснулся авиагаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Первым ограничения снял аэровокзал Элисты. Рейс в подмосковный Жуковский был выполнен 28 мая 2024 года. Компания "Аэрофлот" также запустила регулярные рейсы из Москвы в Элисту.

Авиагавань Геленджика вновь начала работать по внутренним рейсам с 18 июля 2025 года. Полеты осуществляются ежедневно с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Минтранс планирует возобновить работу ряда аэропортов на юге и в центральной части страны.

