Минтранс начал работу над открытием аэропортов юга России после Геленджика

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Минтранс России планирует возобновить работу ряда аэропортов на юге и в центральной части страны, закрытых с февраля 2022 года. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

"Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик не последний город", – цитирует его РИА Новости.

Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной России в связи с соображениями безопасности начал действовать с 24 февраля 2022 года. В частности, он коснулся гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.

Первым ограничения снял аэровокзал Элисты, выполнив рейс в подмосковный Жуковский 28 мая 2024 года. С 16 июня того же года компания "Аэрофлот" запустила регулярные рейсы из Москвы в Элисту.

Авиагавань Геленджика вновь начала работать по внутренним рейсам с 18 июля 2025 года. Полеты осуществляются ежедневно с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

