Аэропорт Саратова возобновил работу после ограничений

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Аэропорт Саратова возобновил деятельность после ограничений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время аэровокзал вновь начал работать на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Однако во время действия ограничения на запасной аэродром был перенаправлен один рейс.

"Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

Временные ограничения в авиагавани объявлялись примерно в 08:48 по московскому времени. Меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 10 сентября аналогичные запреты распространялись и на аэропорт Нижнего Новгорода. Они продлились около двух часов, после чего были сняты. Информации о перенаправленных рейсах не предоставлялось.