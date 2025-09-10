10 сентября, 10:59Транспорт
Аэропорт Саратова возобновил работу после ограничений
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Аэропорт Саратова возобновил деятельность после ограничений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В настоящее время аэровокзал вновь начал работать на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Однако во время действия ограничения на запасной аэродром был перенаправлен один рейс.
"Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.
Временные ограничения в авиагавани объявлялись примерно в 08:48 по московскому времени. Меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 10 сентября аналогичные запреты распространялись и на аэропорт Нижнего Новгорода. Они продлились около двух часов, после чего были сняты. Информации о перенаправленных рейсах не предоставлялось.