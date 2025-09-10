Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 10:59

Транспорт

Аэропорт Саратова возобновил работу после ограничений

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Аэропорт Саратова возобновил деятельность после ограничений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время аэровокзал вновь начал работать на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Однако во время действия ограничения на запасной аэродром был перенаправлен один рейс.

"Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

Временные ограничения в авиагавани объявлялись примерно в 08:48 по московскому времени. Меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 10 сентября аналогичные запреты распространялись и на аэропорт Нижнего Новгорода. Они продлились около двух часов, после чего были сняты. Информации о перенаправленных рейсах не предоставлялось.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика