Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу

Фото: depositphotos/Shebeko

Ограничения на полеты отменили в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что россиянам будут компенсировать отмененные полеты. Делать это планируется за счет уменьшения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности на 0,25%. Соответствующее решение утвердило правительство.

Минтранс России также отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве указали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.