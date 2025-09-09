Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, подобные меры призваны обеспечить безопасность полетов в регионе.

Ранее сообщалось, что россиянам будут компенсировать отмененные полеты. Делать это планируется за счет уменьшения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности на 0,25%. Соответствующее решение утвердило российское правительство.

Минтранс России также напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.