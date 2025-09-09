Минфин включил продажу Домодедово в план до конца года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство финансов России планирует продать аэропорт Домодедово до конца года. Об этом в интервью радиостанции РБК сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

При этом пока министр не знает, удастся ли продать аэропорт инвестору до конца года. Однако, по его словам, Минфин заинтересован в том, чтобы успеть как можно быстрее реализовать данный объект.

Силуанов уточнил, что на покупку аэропорта уже есть претендент. Тем не менее министр не раскрыл личность этого человека.

"Обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и было состязательство", – заключил глава Минфина.

В январе 2025 года генеральная прокуратура России направила в суд иск, который был подан против 30 компаний группы "Домодедово", занимающейся управлением аэропортом. С 2023 года было инициировано разбирательство для изъятия активов у владельцев, которые, по мнению ведомства, купили их с нарушениями закона.

В результате было выявлено, что бенефициары группы "Домодедово" Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в прошлом году ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, так как последние согласовали бизнесменам сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". Прибыль стратегических компаний выводилась под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.

В июне арбитражный суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры. Аэропорт был передан государству. Глава Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров Домодедово.

