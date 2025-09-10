Форма поиска по сайту

10 сентября, 04:16

Транспорт

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на полеты

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Данные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов в регионе.

Тем временем аналогичные меры были отменены в аэропорту Калуги. Воздушная гавань восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в калужском аэропорту вечером 9 сентября. Ночью меры безопасности также распространились на аэропорт Сочи.

Ранее сообщалось, что российские транспортные компании могут ввести "период охлаждения" для пассажиров, в рамках которого покупатели смогут бесплатно отменить или переоформить билет, купленный на поезд или самолет.

Пассажирка рейса Новосибирск – Москва напала на бортпроводниц

