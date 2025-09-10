Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Сочи

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.

Аналогичные ограничения объявляли в аэропорту Сочи в ночь на 9 сентября в связи с угрозой атаки БПЛА в регионе. Спустя некоторое время ограничения были сняты.

При падении обломков БПЛА на автомобиль в Адлерском районе Сочи погиб мирный житель. Кроме того, в результате атаки беспилотников были повреждены несколько частных домов.