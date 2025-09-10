Форма поиска по сайту

10 сентября, 05:47

Транспорт

Аэропорт Сочи вновь открыт на прием рейсов

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на прием и выпуск рейсов сняты в аэропорту Сочи, воздушная гавань восстанавливает график полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета.

Меры ввели в аэропорту Сочи в ночь на 10 сентября. Воздушная гавань не принимала на посадку и не отправляла авиарейсы. При этом аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Нижнего Новгорода.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

