Аэропорт Сочи вновь открыт на прием рейсов
Фото: depositphotos/nitinut380
Ограничения на прием и выпуск рейсов сняты в аэропорту Сочи, воздушная гавань восстанавливает график полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета.
Меры ввели в аэропорту Сочи в ночь на 10 сентября. Воздушная гавань не принимала на посадку и не отправляла авиарейсы. При этом аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Нижнего Новгорода.
Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
