Аэропорт Сочи вновь открыт на прием рейсов

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на прием и выпуск рейсов сняты в аэропорту Сочи, воздушная гавань восстанавливает график полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета.

Меры ввели в аэропорту Сочи в ночь на 10 сентября. Воздушная гавань не принимала на посадку и не отправляла авиарейсы. При этом аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Нижнего Новгорода.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.