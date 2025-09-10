Форма поиска по сайту

10 сентября, 08:48

Транспорт

Ограничения на работу начали действовать в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/serjio74

Аэропорт Саратова частично приостановил свою деятельность. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В частности, временные ограничения коснулись приема и выпуска воздушных судов. Как пояснил представитель Федерального агентства воздушного транспорта, меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что Минтранс России планирует возобновить работу ряда аэропортов на юге и в центральной части страны. Со слов главы ведомства Андрея Никитина, работа находится в активной стадии.

Режим ограничения полетов в связи с соображениями безопасности начал действовать с 24 февраля 2022 года. В частности, он коснулся гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и Геленджика.

транспортрегионы

