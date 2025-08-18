Путин подарил мотоциклисту с Аляски новый "Урал"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл "Урал". Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Согласно сюжету, за несколько дней до встречи Путина и президента США Дональда Трампа мужчина заявил, что из-за введенных против России санкций он с трудом находит запчасти для своего старого "Урала". После того, как на телеканале вышел данный репортаж, российские дипломаты нашли Уоррена и подарили ему новый мотоцикл.

Советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев уточнил, что это транспортное средство стало личным подарком от Путина. Американец, в свою очередь, рассказал, что новый "Урал" работает намного плавнее и приятнее, чем старый. При этом он подчеркнул, что ему все равно нравится его предыдущий мотоцикл.

Встреча Путина и Трампа прошла на Аляске 16 августа. Российский лидер охарактеризовал атмосферу переговоров как конструктивную и взаимоуважительную.

В свою очередь, глава Белого дома назвал разговор с президентом России "отличным". Он также обратил внимание на то, что у сторон есть шанс достичь мира на Украине. Однако сделка по прекращению огня пока не заключена, уточнял Трамп.

