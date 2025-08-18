Путин подшутил над Лавровым из-за его свитера с надписью "СССР"

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Владимир Путин подшутил над главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время российско-американского саммита на Аляске, на который министр прибыл в свитере с надписью "СССР". Соответствующие кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Он разместил видео, на котором запечатлены делегации во главе с президентами за несколько минут до начала переговоров. В какой-то момент госсекретарь США Марко Рубио сказал Лаврову, что ему понравилась "рубашка" российского министра, имея в виду свитер с надписью "СССР".

Затем глава МИД объяснил Путину, о чем идет речь и в чем заключается шутка.

"Империалист!" – с улыбкой сказал президент России, показывая на Лаврова, после чего обе делегации рассмеялись.

Саммит представителей Москвы и Вашингтона при участии Путина и лидера США Дональда Трампа состоялся в Анкоридже в ночь на 16 августа. Как отметил президент России, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

По словам американского лидера, саммит стал "отличными переговорами", поэтому у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине. Более того, он заявил о подготовке трехсторонней встречи, которая, согласно данным СМИ, может состояться 22 августа.