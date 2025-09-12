Форма поиска по сайту

12 сентября, 22:30

Транспорт

В Краснодарском аэропорту проработали все меры защиты перед запуском рейсов

Прямые рейсы Москва–Краснодар возобновились после 3,5 лет перерыва. В Минтрансе сообщили, что в аэропорту Пашковский сформирована экспертная группа Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения, которая проработала все меры защиты.

Аэропорт будет выполнять не более пяти взлетов и посадок в час. Персонал прошел регулярные тренировки, аэродромная техника и инфраструктура полностью готовы к работе. Возобновление рейсов позволит пассажирам преодолевать маршрут за четыре часа вместо суток на поезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Ефимцева Алексей Пименов

