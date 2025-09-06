Белоруссия и США обсуждают освобождение заключенных

Фото: depositphotos/ligora

Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи заключенных, находящихся в Белоруссии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Американский президент отметил, что этот вопрос обсуждался во время визита в Минск заместителя спецпосланника США по Украине Джона Коула. По словам Трампа, некоторые из заключенных в Белоруссии являются политическими и "они будут освобождены в ближайшем будущем".

Также Трамп назвал белорусского президента Александра Лукашенко уважаемым человеком и сильным лидером. Он подчеркнул, что освобождение 16 заключенных в преддверии Дня независимости является "очень приятным жестом со стороны главы Белоруссии".

Ранее СМИ сообщали, что Трамп и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили освобождение 1 300 заключенных. Кроме того, лидеры двух стран подняли вопросы двусторонней повестки и региональной тематики. Лукашенко пригласил Трампа посетить Белоруссию вместе с семьей, и приглашение было принято.