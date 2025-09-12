Ограничения на полеты введены в аэропортах Пскова, Иваново и Ярославля

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пскова, Иваново и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он также напомнил, что аналогичные меры продолжают действовать в петербургском аэропорту Пулково.

По словам Кореняко, ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.

План "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково в ночь на 12 сентября в связи с опасностью БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области.

Силы ПВО отражали атаку дронов над Пушкинским районом Санкт-Петербурга, а также еще в Волосовском, Тосненском, Гатчинском, Ломоносовском и Всеволожском районах области.

Кроме того, ограничения на прием и выпуск самолетов также продолжают действовать в аэропорту Калуги.