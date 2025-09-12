Силы ПВО работают над Петербургом и пятью районами Ленобласти

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отражают атаку БПЛА над Пушкинским районом Санкт-Петербурга, а также еще над пятью районами Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Уточняется, что подразделения ПВО также работают в Волосовском, Тосненском, Гатчинском, Ломоносовском и Всеволожском районах области. В некоторых районах зафиксировано падение обломков беспилотников.

На фоне опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области в аэропорту Пулково ввели план "Ковер". Ограничения введены в радиусе 100 километров от воздушной гавани. Жителей региона также предупредили о возможном замедлении скорости мобильного интернета.

Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотников учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Удар пришелся по корпусу "Г", где расположен уникальный полномасштабный тренажер, который используется для подготовки оперативного персонала реакторных залов.