Республиканский травмцентр поврежден в Донецке при ударе ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Поликлиническое крыло Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Донецке оказалось повреждено после удара украинских войск. Об этом сообщил главврач центра Андрей Боряк.

Предварительно, в здании выбито около 20 окон. Специалисты продолжают делать обход.

"Сейчас проводим оценку повреждений, среди пациентов и персонала пострадавших не выявлено", – приводит ТАСС слова Боряка.

По информации агентства, ВСУ нанесли удар по Республиканскому центру травматологии из HIMARS.

Утром 10 сентября здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА. В результате взрыва фасад и окна здания оказались повреждены. Более того, фрагменты сбитого дрона упали на частный дом, вызвав пожар.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Позже власти области временно приостановили деятельность крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе в связи с оперативной обстановкой в субъекте.