Ряд школ в Белгородской области переведены на дистанционное обучение

Школы Белгорода и Белгородского района переведены на дистанционное обучение в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Образовательные учреждения будут работать удаленно в четверг и пятницу, 11 и 12 сентября. Кроме того, деятельность прекратили летние площадки кафе и ресторанов.

Утром в среду, 10 сентября, здание правительства региона подверглось атаке беспилотника. Дрон повредил фасад и окна. Его фрагменты упали на частный дом, вызвав пожар. Предварительно, никто не пострадал.

На фоне атаки местные власти временно приостановили деятельность крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе.

