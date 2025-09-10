Обломки БПЛА упали на школу-интернат в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Здание специальной школы-интерната в Матвеево-Курганском районе Ростовской области получило повреждения после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Проведена эвакуация воспитанников и воспитателей интерната: всего эвакуировали 73 ребенка и 5 сотрудников школы. Их разместят в ПВР, который был развернут в селе Ряженое.

По данным властей, легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала школы. Их уже доставили в районную больницу. На месте работают все оперативные дежурные службы.

Вечером 9 сентября силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами России, а также над акваторией Черного моря.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту воздушной атаки ВСУ на Донецкую Народную Республику (ДНР), в результате которой погибли два человека и пострадали еще 16. Противник наносил удары с применением БПЛА и британских крылатых ракет Storm Shadow.