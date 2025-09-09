Дело возбуждено после атаки ВСУ на ДНР

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Возбуждено дело по факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Следователи проведут расследование в соответствии со статьями об убийстве и покушении на убийства, умышленном повреждении и уничтожении имущества.

По данным ведомства, в понедельник, 8 сентября, украинские военные, исполняя приказы своих командиров, атаковали жилые дома, гражданские и социальные объекты в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватой. Аналогичные преступления в селах Доля и Тополином.

В результате действий ВСУ в Куйбышевском районе Донецка и городе Макеевка погибли два человека, еще 16 пострадали. Взрывами боеприпасов и беспилотников оказались повреждены школа, жилые дома, гражданские объекты.

"Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также украинских боевиков, отдавших и исполнивших преступные приказы, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Об атаке на Донецк вечером 8 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Противник нанес удар с применением британской крылатой ракеты Storm Shadow вблизи школы № 62. По данным СМИ, в центральных районах произошли задымления на фоне взрывов.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что обстрелами было повреждено 18 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке и поселке Доля. Всего со стороны Украины было зафиксировано 28 воздушных атак.