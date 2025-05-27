СК: курский пенсионер, над которым издевались ВСУ, погиб от боеприпаса

Фото: телеграм-канал "Следком"

Житель Суджанского района Курской области Александр Григорьев погиб от использованного украинскими боевиками боеприпаса. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, чье заявление представила пресс-служба ведомства.

Следователи допросили родных погибшего, в том числе дочь Григорьева, которая опознала мужчину по одежде и частям тела. Она рассказала, что узнала о смерти отца от российских военных, которые в конце апреля эвакуировали его тело из освобожденного населенного пункта Гоголевка.

Теперь следователи планируют определить и привлечь к ответственности представителей вооруженных формирований Украины, которые причастны к совершению данного преступления.

В августе прошлого года в Сети появились кадры, на которых украинские военные в Курской области в шлемах с нацистской символикой издевались над пенсионером.

После этого было возбуждено дело о реабилитации нацизма, а также об убийстве, так как родственники не смогли выяснить, где находится пожилой мужчина.

Дочь пенсионера предположила, что ее отца могли взять в плен. Однако спустя время женщина сообщила, что он был расстрелян.

