Мэр Донецка сообщил об атаке БПЛА

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город подвергся атаке беспилотников.

"Донецк атаковали дроны. Покинуть улицы. Будьте осторожны!" – написал он в телеграм-канале.

По информации ТАСС, в центральных районах Донецка произошли задымления на фоне взрывов. В Куйбышевском районе мог пострадать один человек, уточнили в оперативных службах.

Кроме того, по данным СМИ, атаке подверглась и Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Там, по неподтвержденным данным, мог погибнуть один человек.

Ранее шесть мирных жителей пострадали при атаке украинского БПЛА на парк "Гулливер" в Донецке. Также были повреждены шесть жилых домов, два автомобиля и школа.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку Украины. Дипломат назвала это "очередным преднамеренным кровавым преступлением укронацистов" против мирного населения.

Захарова подчеркнула, что рядом с парком не было никаких военных объектов. Удар был целенаправленно нанесен по детям и их родителям.

