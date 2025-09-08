Захарова заявила о праве России на адекватный ответ на атаку ВСУ по парку в Донецке

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку Украины по парку "Гулливер" в Донецке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Приверженность Москвы к мирному урегулированию конфликта с Киевом через диалог остается неизменной. Однако Украина, как отметила Захарова, совершает террористические акции против мирного населения и гражданских объектов.

В момент атаки в парке "Гулливер" находилось много местных жителей. Шесть человек, включая ребенка 2011 года рождения, получили ранения. Дипломат назвала это "очередным преднамеренным кровавым преступлением укронацистов" против населения России.

"Никаких военных объектов рядом с парком нет и не было. Удар был целенаправленно нанесен по детям и их родителям. Очевидна нацеленность киевского режима на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования", – подчеркнула дипломат.

Атака на парк произошла вечером в воскресенье, 7 сентября. Ранения средней степени тяжести получили молодой человек 2004 года рождения, две девушки 2003 года рождения и одна 2006 года рождения.

Также пострадали мужчина 1992 года рождения и девочка 2011 года рождения. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, было повреждено шесть жилых домов, два автомобиля и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки.

