Силы ПВО ликвидировали 69 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 69 украинских БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 21 дрон был ликвидирован над территорией Краснодарского края, 13 – в небе над Воронежской областью, 10 – над Белгородской областью, 7 – над территорией Астраханской области, 6 – над Волгоградской областью, 3 – в небе над Ростовской областью, 2 – над Брянской областью, по одному БПЛА – над территориями Курской, Рязанской областей и Крымом, еще 5 – над акваторией Азовского моря.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атаке украинских дронов подверглись два района области. Никто из местных жителей не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.

Также оперативный штаб Краснодарского края информировал, что обломки сбитого дрона упали на территории Ильского НПЗ. В результате чего загорелась одна из технологических установок НПЗ. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание площадью в несколько квадратных метров.