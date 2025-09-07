Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 03:49

Происшествия

Обломки сбитого дрона упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

Фото: depositphotos/Afotoeu

Обломки сбитого дрона упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

В результате произошедшего загорелась одна из технологических установок НПЗ. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание площадью в несколько квадратных метров.

Никто из местных жителей не пострадал. Сотрудники нефтеперерабатывающего завода были эвакуированы в укрытия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 31 украинского БПЛА над регионами России за четыре часа. Атака продолжалась с 20:00 по московскому времени 6 сентября до 00:00 7 сентября. При этом 21 дрон был сбит над территорией Белгородской области.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика