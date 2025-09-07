Обломки сбитого дрона упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

Фото: depositphotos/Afotoeu

Обломки сбитого дрона упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

В результате произошедшего загорелась одна из технологических установок НПЗ. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание площадью в несколько квадратных метров.

Никто из местных жителей не пострадал. Сотрудники нефтеперерабатывающего завода были эвакуированы в укрытия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 31 украинского БПЛА над регионами России за четыре часа. Атака продолжалась с 20:00 по московскому времени 6 сентября до 00:00 7 сентября. При этом 21 дрон был сбит над территорией Белгородской области.