00:17

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 31 украинский БПЛА за четыре часа

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 31 украинский БПЛА над регионами России за четыре часа, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 по московскому времени 6 сентября до 00:00 7 сентября. 21 дрон был сбит над территорией Белгородской области, 6 – в небе над Воронежской областью и по 2 БПЛА – над Брянской областью и Крымом.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. В пресс-службе энергостанции сообщили, что удар был нанесен в 300 метрах от энергоблока, при этом удалось избежать возгорания и критических нарушений.

В связи с этим директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атаки со стороны Украины создают прямую угрозу инфраструктуре Запорожской АЭС. Она отметила, что эти угрозы несут постоянный характер.

происшествия

