Представитель ЗАЭС заявила, что атаки ВСУ создают угрозу инфраструктуре электростанции

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Атаки со стороны Украины создают прямую угрозу инфраструктуре Запорожской АЭС, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

"Атаки ВСУ создают прямую и постоянную угрозу инфраструктуре атомной электростанции", – подчеркнула Яшина.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС с помощью дронов. Этот центр является уникальным, поскольку в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Он критически важен для подготовки персонала.

Удар пришелся по крыше корпуса Г, в 300 метрах от энергоблока. Удалось избежать возгорания и критических нарушений. Также не нарушены пределы и условия эксплуатации ЗАЭС, а радиационный фон в норме. АЭС работает в прежнем режиме.

