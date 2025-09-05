Российские силы ПВО ликвидировали 92 украинских БПЛА ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 92 украинских БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 5 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, 15 дронов было ликвидировано над территорией Брянской области, 13 – в небе над Ростовской областью, 12 – над Тульской областью, 11 – над территорией Калужской области, 9 – над Рязанской областью, 8 – над Крымом, 7 – в небе над Воронежской областью.

Кроме того, 5 БПЛА сбили над территорией Курской области, 5 – над Орловской областью, 2 – над территорией Липецкой области, 2 – над Белгородской областью, 1 – над территорией Смоленской области, 1 – над акваторией Черного моря и 1 – над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом было сбито 10 украинских дронов. Атаке подверглись Россошанский и Бутурлиновский районы области. Никто из местных жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

В Минобороны России сообщали о ликвидации 46 дронов в ночь на четверг, 4 сентября. Атаки были пресечены в период с 00:00 до 06:00 по московскому времени.