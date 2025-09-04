Силы ПВО сбили 46 БПЛА над регионами России и Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 46 украинских БПЛА над несколькими российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были пресечены в период с 00:00 до 06:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

В частности, 24 дрона самолетного типа перехватили над Ростовской областью, 4 беспилотника – над Краснодарским краем, еще 2 – в воздушном пространстве Волгоградской области и 16 сбили над акваторией Черного моря.

По уточнению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, БПЛА были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Красносулинском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском и Дубовском районах.

Причем в нескольких местах последних трех районов из-за падения обломков дронов произошло возгорание сухой травы. Пожары были быстро ликвидированы.

"По оперативным данным, никто из людей не пострадал", – заверил он в своем телеграм-канале.

Ранее четыре человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Ростов-на-Дону. Среди раненых оказались трое взрослых и ребенок. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.

До этого дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области. В результате были ранены двое мирных жителей.