02 сентября, 06:59

Происшествия

Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Ростове-на-Дону ночью во вторник, 2 сентября. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его информации, пострадавшие обратились за медицинской помощью самостоятельно. Врачи не выявили у них серьезных травм.

Врио губернатора добавил, что также на западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым из-за атаки дронов загорелась трава. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее Слюсарь сообщал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. На месте происшествия был развернут оперативный штаб для координации работы дежурных сил. На месте работали глава Ростова Александр Скрябин и заместители врио губернатора.

